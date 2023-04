Plataforma de turismo dos EUA anuncia retorno de operações no Brasil

Quase dois anos do fechamento do escritório da Local App no Brasil, representantes da empresa reuniram-se com a Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para apresentação do projeto de reestruturação e retorno da travel tech ao mercado brasileiro.

A plataforma digital serve como um guia de atrações e experiências nativas, além de fortalecer iniciativas de turismo sustentável e experiências autênticas, visando a celebração do potencial turístico do país.

O lançamento oficial do retorno das operações da empresa no Brasil será feito no Web Summit, maior evento de tecnologia do mundo, que este ano acontecerá no Rio de Janeiro de 1 a 4 de maio, no Riocentro.

A empresa mantém a sua base em Miami e está em expansão para outros países como Argentina e México.