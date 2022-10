Plano Safra supera a casa dos R$ 115 bilhões no agro

Atualizado em 13 out 2022, 17h42 - Publicado em 14 out 2022, 14h30

De julho a setembro, no calor da eleição, o total de dinheiro levado pelo ruralismo — a grande base eleitoral de Jair Bolsonaro — no Plano Safra superou a casa dos 115 bilhões de reais.

Os valores são provisórios e foram extraídos, no dia 5 deste mês, do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, que registra as operações de crédito informadas pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural.