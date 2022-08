Plano de governo de Ciro promete taxação de lucros e 5 milhões de empregos

Ciro Gomes (PDT) registrou no sistema do TSE um documento de 26 páginas com as linhas gerais de seu plano de governo, caso seja eleito presidente neste ano.

Batizado de “Plano Nacional de Desenvolvimento”, o documento atualiza as propostas que o presidenciável pedetista defende em seu livro, o “Projeto Nacional: o dever da esperança”, cuja primeira edição foi lançada por ocasião das eleições de 2018.

Entre as propostas está a taxação de lucros e dividendos. O candidato espera obter 70 bilhões de reais em receitas com a medida. Consta ainda a ideia de taxar em 0,5% fortunas acima de 20 milhões de reais. A estimativa é que a mudança atinja 60 mil contribuintes e gere 60 bilhões de reais em receitas.

Também há o plano de cortar em 20% os incentivos fiscais e subsídios federais, com a previsão de que as despesas sejam reduzidas em 70 bilhões de reais. O pedetista promete mudanças na carga tributária, com redução do imposto sobre o consumo e a produção e a ampliação na tributação da renda. Há a previsão de unificação de cinco impostos em um só.

No campo do trabalho, Ciro promete, por exemplo, regulamentação do direito dos trabalhadores de aplicativos “estabelecendo patamares de higiene, segurança e de ganhos compatíveis com o princípio da dignidade da pessoa humana”.

Ele promete ainda a geração de 5 milhões de empregos nos dois primeiros anos de governo e a criação de um programa de renda mínima que ele promete batizar com o nome do vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT).

Leia aqui a íntegra do documento.