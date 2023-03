Planalto vai atrás dos votos dos deputados de primeiro mandato

Com dificuldades para conseguir formar uma base sólida no Congresso, Lula decidiu correr atrás da grande bancada de deputados novatos na Câmara. Aos poucos, vai fazendo conversas para abrir relações e tentar conquistar os votos desses parlamentares.

A lógica é simples: os deputados mais experientes cobram mais caro para apoiar o governo, já têm demandas por cargos e verbas que, não raro, são conflitantes com os interesses de outros aliados do Planalto. É uma briga só.

Os deputados de primeira viagem, não. Ainda em adaptação no universo do poder em Brasília, desejam acesso, aquela foto bonita com o presidente para exibir nas redes sociais e promessas de apoio para suas bases.

Nas palavras de um parlamentar ouvido pelo Radar, o voto do deputado de primeira viagem tem o mesmo valor, no plenário, do deputado experiente, mas custa mais barato. Uma conversa e uma boa acolhida resolvem, a depender do tema em discussão.

Nesta quinta, o Planalto fará um café da manhã com deputados eleitos para primeiro mandato na região Nordeste. A conversa foi organizada pelo time de Alexandre Padilha. A ideia é tentar driblar os exigentes pedidos de líderes partidários e costurar apoios diretamente com os congressistas.