Planalto tem mutirão de limpeza após quebradeira de bolsonaristas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Destroços de vidro, móveis quebrados e símbolos nacionais destruídos. Esse cenário foi deixado no Palácio do Planalto após a invasão de bolsonaristas à sede do Executivo. Os terroristas ainda atacaram o Congresso Nacional e o STF na tarde de domingo.

Após a perícia da PF, funcionários do Planalto iniciaram nesta segunda um mutirão de limpeza. Os dois primeiros andares foram os mais atingidos pelo ataque, que não chegou ao quarto andar, onde ficam os gabinetes ministeriais.

O objetivo do mutirão é tornar o espaço apto ao trabalho o quanto antes. Por volta das 11h20, o térreo já estava praticamente funcional. A postos, as recepcionistas já trabalhavam e os telefones do palácio estavam funcionando.