Planalto recebe primeiro evento militar no novo governo Lula

O Salão Nobre do Palácio do Planalto vai receber na tarde desta terça-feira o primeiro evento militar no novo governo Lula. O presidente vai participar da cerimônia de apresentação de 56 oficiais generais do Exército, Marinha e Aeronáutica, promovidos na última sexta-feira — dia 31 de março.

Como mostrou o Radar na edição que está nas bancas, a solenidade será mais uma oportunidade de o petista se aproximar da caserna e romper os laços dos militares com o bolsonarismo.

Desde que chegou ao governo, Lula tem contado com a atuação ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para resgatar as relações institucionais entre a Presidência e as Forças Armadas, tão assediadas pelo poder político durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Também participarão do evento os comandantes do Exército, general Tomás Paiva, da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno.