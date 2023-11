Planalto pode nomear primeiro Daniela Teixeira no STJ

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), encaminhou à Presidência da República, na noite desta quinta, ao mesmo tempo, expedientes com os três nomes aprovados pela Casa para assumirem vagas de ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta sexta-feira, porém, apenas o nome da advogada Daniela Teixeira ganhou celeridade no trâmite da Casa Civil e está pronto para ser publicado no Diário Oficial da União, segundo fontes do governo informaram a interlocutores do Senado.

Os nomes dos desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos, segundo esses interlocutores do Planalto, não teriam recebido ainda “pareceres” do Ministério da Justiça.

No início do mês, Pacheco suspendeu os expedientes enviados com os nomes aprovados pelo Senado para apurar suspeita de favorecimento à advogada Daniela, indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A suspeita era de que apenas o nome da advogada teria chegado à Casa Civil. Os ofícios com os nomes dos dois desembargadores teriam ficado retidos no Senado. Diante do possível favorecimento, Pacheco suspendeu os atos.

Ao ser nomeada primeiro, Daniela poderia ter preferência na hora de ocupar vaga no Tribunal Superior Eleitoral ou na escolha das turmas das quais fará parte, por exemplo. A futura ministra já negou esse eventual favorecimento.

Esses postos são preenchidos com base no critério de antiguidade no STJ. Agora, mesmo com os expedientes refeitos e enviados ao mesmo tempo ao Planalto, o nome de Daniela é o único apto a ser publicado no DOU e, consequentemente, a contar com os benefícios do critério da antiguidade.

Gente importante no Senado está acompanhando a situação e a consolidação da novela no Diário Oficial.