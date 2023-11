Planalto negligencia o Banco Central e contrata crise para 2024

A greve branca de servidores no Banco Central já produz estragos que serão sentidos pelo país ao longo de todo o próximo ano.

Vários projetos do Pix e da moeda digital, que impulsionariam a economia, vão atrasar por causa da negligência do governo em relação ao assunto.

O BC sofre com falta de pessoal e fuga de servidores porque tem uma das carreiras menos estruturadas da máquina. O cenário agora é visto com simpatia pelo petismo porque atinge, em sua visão torta, a gestão de Roberto Campos Neto. O governo não percebeu ainda é que, a partir do próximo ano, o problema negligenciado agora cairá no colo dele.

Cotado para assumir o posto de Campos Neto, Gabriel Galipolo já tentou, sem sucesso, abrir canais para tratar do tema da categoria em diferentes gabinetes da Esplanada, segundo fontes do banco.

O apoio de Galipolo, nesta semana, ao protesto do sindicato no BC foi um recado ao governo. “No ano que vem, ele pode assumir a loja, mas é preciso investir na instituição”, diz um aliado.

Tempos estranhos esses em que um indicado do governo para um órgão precisa se unir a sindicalistas para cobrar o mesmo governo a olhar com atenção o que se passa na instituição.