Planalto, Lira e Renan Calheiros… Um dilema governista na CPMI

O Palácio do Planalto já tem um nome favorito para a relatoria da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro: o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que, como mostrou o Radar, já vem se movimentando para assumir o cargo.

Em mais um caso de conflito da “República de Alagoas” que aterrissa em Brasília, o plano pode colocar o emedebista em rota de colisão com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que quer dar a relatoria da CPMI ao líder de sua bancada, o deputado André Fufuca (PP-MA).

A praxe em comissões mistas de inquérito é que uma Casa ocupe a presidência e a outra, a relatoria. Mas não há regra definindo uma ordem para o revezamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve ler o requerimento de instalação da CPMI em sessão do Congresso nesta quarta-feira (26).

Em tese, nada impede que haja senadores ou deputados em ambas as posições. No fim das contas, as escolhas sairão de um acordo político do grupo majoritário na comissão – que, ao que tudo indica, será uma mistura de governistas e Centrão, seguindo a proporcionalidade dos blocos partidários na Câmara e no Senado.

“Nas minhas contas, teremos pelo menos 20 dos 32 integrantes”, disse o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo no Congresso.

Na última CPMI instalada, a das Fake News, o presidente é o senador Angelo Coronel (PSD-BA) e a relatora, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA). Um argumento possível (e preferido pelo governo Lula) é o de que, pela alternância, a Câmara deveria ficar com a presidência da CPMI do 8 de Janeiro e o Senado, com a relatoria.

Já a interpretação de quem quer ver um deputado como relator é a de que, assim como ocorre com as comissões mistas permanentes, o revezamento depois de uma mudança de legislatura comece com o Senado na presidência.

O fato é: tanto governo e Centrão como a oposição a Lula devem negociar a formação de “chapas”, em que os nomes indicados para presidente e relator da CPMI são escolhidos de forma casada por cada grupo.

