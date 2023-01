Planalto já tem familiares e convidados à espera de Lula

Lula chegou há pouco ao Congresso, onde assumirá formalmente a Presidência da República. Por causa do esquema de segurança montado para a posse, muitos convidados e familiares do petista não farão parte desse momento da cerimônia.

Eles acompanham a chegada do petista pela transmissão ao vivo diretamente do salão nobre do Planalto, caso de Fátima Bernardes e de outros convidados do petista.

Gil do vigor, Marco Aurélio de Carvalho, advogado do Prerrogativas, Edinho Silva e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro também estão no Planalto.