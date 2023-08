Planalto avança com Novo PAC para ‘mudar de assunto’ em Brasília

Depois de muitos meses de trabalho para encontrar formas de financiar o programa de infraestrutura do governo, o Planalto vai lançar nesta semana o Novo PAC sem saber como viabilizará parte importante das obras — o dinheiro depende da aprovação do marco fiscal, que está parado aguardando a barganha de cargos da base.

Essa “dificuldade”, segundo um auxiliar de Lula, não impedirá o governo de colocar a agenda na rua. Depois de semanas de discussões nada edificantes sobre a acomodação do centrão no governo, o Planalto precisa de uma agenda positiva para tentar deixar em segundo plano o toma lá, dá cá, em curso no palácio, que envolve demissão de ministros e até criação de novas pastas.

Com a pauta econômica estacionada na Câmara e no Senado, o governo vê no Novo PAC um caminho para continuar mostrando ação. Nesta terça, Rui Costa chamou líderes ao palácio para falar do programa.

Além dos recursos federais, o programa contará com verbas estatais, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. Como o cobertor é curto, o governo escolheu, juntamente com governos estaduais, as obras que irão representar cada unidade da federação no programa.