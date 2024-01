Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Numa tacada só, o Planalto autorizou recentemente uma missão internacional da Abin com nove agentes secretos.

Nesta semana, a Agência Brasileira de Inteligência esteve no centro do noticiário por conta da Operação Vigilância Aproximada, que teve o ex-diretor do órgão Alexandre Ramagem como um dos alvos.