Planalto atropela Senado e anuncia relator da indicação de Galípolo

Responsável pela articulação política do governo com o Congresso, o ministro Alexandre Padilha disse, nesta segunda, que o senador Jaques Wagner será o relator da indicação de Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central.

A informação, dada depois de uma reunião com Lula líderes do governo no Parlamento, incluindo o próprio Wagner. O anúncio feito pelo Planalto, antes mesmo de que o Senado discutisse a questão, provocou desconforto na Casa.

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o colegiado responsável por sabatinar Galípolo na próxima semana, Vanderlan Cardoso desmentiu Padilha.

“Ainda não designei relator. Nessa terça converso com o presidente Rodrigo Pacheco para discutir a data da sabatina”, diz Cardoso.

É provável que o governo já tenha negociado com Pacheco a indicação de Wagner para o posto de relator, mas o anúncio, feito pelo Planalto antes mesmo de os próprios senadores discutirem o tema, provocou insatisfação desnecessária para Galípolo nesse momento.

O futuro presidente do BC — ele tem maioria de votos para ser aprovado no Senado — escolhido por Lula deve cumprir uma série de agendas nesta semana nos gabinetes dos senadores, apresentando seu currículo e cumprindo formalidades de conversar olho no olho com os parlamentares antes da sabatina.