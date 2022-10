PL x PT: qual partido elegeu mais candidatos no domingo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2022, 20h34 - Publicado em 6 out 2022, 06h01

O PL do presidente Jair Bolsonaro foi o partido que mais elegeu candidatos no primeiro turno das eleições, realizado no domingo.

Considerando todos os cargos em disputa que já foram preenchidos em todo o país (governador, vice-governador, senador, 1º e 2º suplente de senador, deputado federal, estadual e distrital), a legenda comandada por Waldemar Costa Neto teve 251 filiados eleitos.

O PT de Lula ficou em segundo, com 204 candidatos vitoriosos. Na sequência, vieram União Brasil (177), MDB (145), PP (143), Republicanos (127) e PSD (126). As outras siglas elegeram menos de 100 candidatos cada uma.

Quatro partidos não elegeram nenhum candidato sequer: Unidade Popular, PCO, PSTU e PCB.

O quadro final deste pleito ainda pode ser alterado, porque há 26 cargos em disputa no segundo turno: presidente, vice-presidente, 12 governadores e 12 vice-governadores.

Veja abaixo o ranking, compilado pelo Radar com base nos dados do TSE:

PL – 251

PT – 204

União Brasil – 177

MDB – 145

PP – 143

Republicanos – 127

PSD – 126

PSB – 71

PSDB – 67

PDT – 62

Podemos – 40

PSOL – 34

PSC – 29

PV – 27

Solidariedade – 26

PCdoB – 26

Cidadania – 22

Avante – 21

Patriota – 21

Pros – 12

PTB – 11

Novo – 10

Rede – 8

PRTB – 8

PMN – 6

Agir – 5

PMB – 3

Democracia Cristã – 1