PL vai abrigar três deputados bolsonaristas no Rio

Desde que foi escolhido por Jair Bolsonaro para abrigar seu projeto de reeleição, o PL tenta atrair candidatos competitivos para os postos de deputado federal pelos estados.

No Rio, já estão certos para se filiarem ao partido três deputados federais do PSL, a saber Hélio Lopes, também conhecido como Hélio Bolsonaro ou Hélio Negão, Carlos Jordy e Luiz Lima.

Um cacique do PL contou ao Radar que não há a expectativa de que esses três candidatos superem os votos obtidos em 2018, quando seus nomes surgiram na política em meio à onda bolsonarista.

Hélio Bolsonaro foi o deputado federal mais votado do estado em 2018, com pouco mais de 345.000 votos. Carlos Jordy, cuja base eleitoral é Niterói, foi o quarto mais votado, com cerca de 200.000 votos. Já Luiz Lima ficou em oitavo lugar, com cerca de 115.000 votos.

O desejo do partido é eleger 12 deputados federais pelo Rio. O número é o triplo do que a legenda tem atualmente na bancada fluminense da Câmara. O PL cresceu em importância no Rio no último ano. O governador Cláudio Castro e dois senadores– Romário Faria e Carlos Portinho– integram os quadros do partido, que terá também Flávio Bolsonaro quando a janela permitir.

Outros dois que estão negociando a sua filiação são o deputado Daniel Silveira, que ainda negocia com o PTB, e Sóstenes Cavalcante, aliado de Silas Malafaia que está de malas prontas para deixar o DEM por causa da fusão com o PSL.