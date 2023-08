PL troca Bia Kicis por Domingos Sávio na CPI do MST

Após o desligamento de deputados do Republicanos da CPI do MST, o PL promoveu trocas nos membros do colegiado. A deputada Bia Kicis deu lugar ao vice-líder da minoria Domingos Sávio.

O presidente da CPI, Tenente-coronel Zucco, reclamou nesta quarta de interferência do Palácio do Planalto na composição do colegiado, medida que, segundo o deputado enfraqueceria a oposição. Domingos Sávio, porém, tem histórico oposicionista a governos do PT.

Em 2014, organizou a atuação da oposição à Dilma Rousseff na Câmara, na condição de líder da minoria. Processo que culminou no impeachment da petista em 2016.

