PL reúne governadores e congressistas para ato em defesa de Bolsonaro

Seis dias depois de o TSE tornar Jair Bolsonaro inelegível, o PL vai promover na manhã desta quinta, em Brasília, uma reunião com as bancadas federais e estaduais do partido, governadores e presidentes regionais para “reafirmar a defesa do ex-presidente”.

O encontro será coordenado pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e deve contar com as presenças do próprio Bolsonaro, presidente de honra do PL, do secretário nacional de Relações Institucionais, general Braga Netto, dos governadores Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Jorginho Mello (Santa Catarina), deputados federais e estaduais, senadores e com os presidentes estaduais da sigla.

Segundo a assessoria do partido, o encontro também servirá para “reiterar a importância do papel dos dirigentes para o crescimento do PL, além de unir mais apoio e discutir a atuação da legenda para fortalecer as prioridades e seguir trabalhando pelos interesses do Brasil”.

