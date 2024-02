PL lembra Lula para capitalizar ‘compaixão’ por Bolsonaro em eleições

O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, reconhece que as recentes operações da Polícia Federal que tiveram como alvo Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos, inclusive o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, são preocupantes quando se pensa no cenário político rumo às eleições municipais deste ano e às eleições gerais de 2026.

Contudo, ele traz o exemplo do maior rival político de Bolsonaro para dizer que, no fim das contas, o PL pode sair “grande” do cerco policial e investigativo que o ex-presidente vem sofrendo por causa de processos no STF, principalmente aquele sobre a tentativa de golpe que culminou nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

“O presidente Lula ficou preso 580 dias, com acusações gravíssimas de corrupção no governo inteiro, colaborações premiadas, acordos de leniência devolvendo bilhões de reais, e acabou, em função de um sentimento político, virando presidente da república”, afirmou Côrtes ao Radar.

Ao completar o raciocínio, disse: “Muita gente tem opinião firme e se compadece do que o Bolsonaro está passando. Isso pode mudar a eleição a favor dos candidatos do Bolsonaro, tanto em 2024 quanto em 2026.”