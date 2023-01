PL forma bloco com PP e Republicanos por Rogério Marinho no Senado

O PL, partido do senador eleito Rogério Marinho, formou um bloco com o PP e o Republicanos para apoiar a candidatura do ex-ministro do governo Bolsonaro à Presidência do Senado.

O anúncio será formalizado na manhã deste sábado, em Brasília, na sede da legenda comandada por Valdemar Costa Neto, que se reuniu nesta quarta com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e com a senadora eleita e futura líder do PP, Tereza Cristina.

Na ocasião, o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, que está fora de Brasília, também participará do evento.

“O bloco PL/PP/Republicanos dá musculatura política a Rogério Marinho que deseja resgatar a independência e o protagonismo do Senado Federal, se eleito”, disse o PL, em nota.

Juntos, os três partidos vão reunir 23 senadores a partir de 1º de fevereiro, data da eleição que tem o atual presidente Rodrigo Pacheco como franco favorito. São necessários pelo menos 41 votos para eleger o chefe da Casa.