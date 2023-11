Pix cresce, mas cartão ainda é o meio preferido para compras, diz Cielo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa realizada pela Cielo e Opinion Box com 200 varejistas — clientes e não clientes da credenciadora — para a Black Friday, mostra que 70% dos consumidores preferem o cartão (crédito ou débito) na hora de pagar compras. Na segunda posição, com 22%, aparece o Pix, que tem se destacado, mas ainda é mais forte em transações entre pessoas.

Em seguida está o boleto, citado por 4%. Já o dinheiro em espécie conta com apenas 3% da preferência. Outras modalidades somam 1%.

O levantamento mostra ainda que 84% dos varejistas já caíram em golpes ou conhecem outros varejistas que passaram pela situação. Os golpes mais citados foram: golpe via WhatsApp (64%), golpe do falso comprovante/agendamento de Pix (57%) e fraude do boleto (56%).

A pesquisa aponta que cartões e o Pix estão entre os meios de pagamentos mais seguros, empatados tecnicamente em 90%. Na sequência aparecem carteiras digitais, celulares e links de pagamento, empatados tecnicamente com 65%. Já o boleto é considerado confiável por apenas 54% dos comerciantes.

Entre os maiores receios dos comerciantes que vendem seus produtos pela internet, são citadas as contestações de compras e transações com cartões roubados, com 24% e 22% de citações, respectivamente.

De acordo com o vice-presidente de Riscos e Compliance da Cielo, Marcelo Toniolo, a pesquisa é importante para sinalizar quais são as maiores preocupações do varejistas e, assim, a empresa atuar para saná-las. “Segurança e prevenção à fraude são assuntos prioritários e são tratados para que o comerciante tenha informação e instrução para não perder uma só venda”, diz.