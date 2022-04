‘Pinicão’, o próximo destino de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em mais uma de suas viagens pelo país para entregar títulos de regularização fundiária, o presidente Jair Bolsonaro vai nesta quinta-feira a João Pinheiro, município de aproximadamente 50.000 habitantes em Minas Gerais.

Desta vez, no entanto, a cerimônia chama atenção pelo local em que será realizada: o estádio municipal da cidade. E o espaço tem um apelido, no mínimo, curioso. De acordo com uma notícia da Câmara de João Pinheiro, o Estádio José Carlos Romero é “o famoso ‘Pinicão'”.

A comitiva de Bolsonaro, que está em plena campanha à reeleição, terá a participação do novo ministro da Agricultura, o ex-deputado federal mineiro Marcos Montes, e do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho.