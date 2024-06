PIB do Brasil cresce 0,8% no primeiro trimestre, diz IBGE

O PIB do Brasil cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça.

Com alta de 1,4% no período, o setor se serviços e a agropecuária (11,3%) foram setores que influenciaram no crescimento. A indústria, por outro lado, praticamente não saiu do lugar: -0,1%.

O resultado já era previsto nas expectativas do mercado financeiro. As projeções da Bloomberg, por exemplo, apontavam expectativa de crescimento de 0,7%.