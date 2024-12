PIB de São Paulo cresce puxado pelos setores de indústrias e serviços

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo cresceu 3,5% entre janeiro e setembro de 2024 na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). De acordo com a fundação, o avanço foi alavancado pelos setores das indústrias e de serviços, tendo ambos registrado 3,2% de alta.

Governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) celebrou o resultado e afirmou ser consequência do pacote de ações implementadas por sua gestão, com destaque para a atenção voltada ao empreendedorismo.

“A expansão relevante do PIB de São Paulo neste ano nos traz uma felicidade enorme. É o reflexo de tudo que estamos fazendo para alavancar os investimentos em nosso estado, com políticas fiscais atraentes, geração de empregos com carteira assinada e fortalecimento do empreendedorismo. É crescimento em cima de crescimento”, disse.

Observado o recorte apenas do mês de setembro deste ano, o PIB paulista avançou 0,8% em relação ao mês anterior, na comparação livre dos efeitos sazonais. O resultado positivo foi novamente impactado pelo desempenho da indústria (1,9%) e dos serviços (0,3%).

Já na comparação com setembro de 2023, houve avanço de 3,8% para setembro deste ano. Neste período, todos os setores apresentaram variação positiva: serviços (3,8%), indústria (3,4%), e agropecuária (0,3%).

Em relação ao acumulado dos últimos 12 meses em relação aos 12 meses imediatamente anteriores, o PIB estadual avançou 2,7%. Neste período, houve crescimento nos segmentos de serviços (2,6%) e indústria (2,5%).