Pianista Leonardo Hilsdorf se apresenta no Saraus Clássicos Cariocas

O pianista Leonardo Hilsdorf se apresenta às 20h do dia 18 de julho, no Instituto Brando Barbosa (IBB), no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. A apresentação faz parte do Saraus Clássicos Cariocas, idealizado pela Confraria Nota Azul em parceria com o IBB.O repertório conta com obras de Villa-Lobos, Chopin, Brahms e Stravinsky.

Reconhecido internacionalmente, Hilsdorf está retornando de uma turnê na Ásia após ter obtido o título de doutor em Portugal. Ele é um dos principais pianistas de sua geração, tendo conquistado prêmios na Alemanha, França e Itália. A carreira do músico inclui apresentações em importantes festivais e com grandes orquestras, o que consolidou sua reputação como um dos principais pianistas da atualidade.

O brasileiro conquistou o prêmio Nadia e Lili Boulanger, em Paris, e o prêmio especial da União Europeia de Concursos de Música para a Juventude em San Sebastián, na Espanha. Por dois anos, foi um dos solistas selecionados para a residência artística na Capela Musical Rainha Elizabeth, da Bélgica.