PGR vai investigar falas sobre nazismo no Flow Podcast

Diante da repercussão do caso envolvendo as falas de Monark sobre nazismo no Flow Podcast, o chefe da PGR, Augusto Aras, orientou nesta terça que a assessoria criminal da procuradoria entre no caso.

Mais cedo, a direção do programa anunciou a demissão do apresentador por causa das falas em que ele defende a existência de um partido nazista no Brasil: “O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades”.