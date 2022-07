PGR quer depoimento de ex-chefe da Petrobras sobre ‘crimes’ de Bolsonaro

Em um grupo privado de mensagens com economistas, Castello Branco diz que o celular corporativo dele na Petrobras tinha mensagens e áudios que comprovariam crimes de Bolsonaro e a interferência ilegítima do chefe do Planalto na estatal.

Na edição de VEJA que chegou às bancas no dia 24 de junho, o Radar revelou que Castello Branco tinha segredos comprometedores do presidente e do governo a revelar, caso a CPI da Petrobras fosse aberta no Congresso. Depois disso, se deu a conversa entre a dupla.

Castello Branco devolveu o celular à estatal e o aparelho, por regras de compliance, está guardado.