PGR quer condenação de Carla Zambelli no STF por ameaça com arma de fogo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em outubro de 2022, a deputada Carla Zambelli sacou uma arma e ameaçou um homem em plena luz do dia nas ruas dos Jardins, área nobre de São Paulo. Por causa do episódio ela virou investigada e ré no STF. Agora, a PGR, em alegações finais, pede a condenação da bolsonarista ao Supremo.

A PGR aponta crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, que podem render a Zambelli até cinco anos de prisão em regime fechado.

Além disso, a PGR quer que Zambelli pague multa de 100.000 reais, tenha o porte de arma cancelado e sofra o confisco da pistola usada no episódio.