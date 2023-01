PGR pede investigação contra Ibaneis, Torres e mais dois no STF

A PGR pediu ao STF nesta terça a abertura de investigação contra o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha, contra o ex-secretário de Segurança Anderson Torres, e os militares Fernando Oliveira (que também chefiou a secretaria interinamente) e Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar. Os quatro são acusados de favorecer a atuação terrorista que provocou a destruição das sedes dos poderes da República no domingo.

“Na data de 8 de janeiro de 2023, a escalada da violência ganhou contornos incompatíveis com o Estado de Direito, resultando na invasão e enorme depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Uma turba violenta e antidemocrática, insatisfeita com o resultado do pleito eleitoral de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou contra a sede dos três Poderes da República, exigindo célere e enérgica resposta estatal”, diz a ação da PGR.

O Radar mostrou mais cedo que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender Torres e o ex-comandante Vieira. Não há clareza se há pedidos de prisão contra Ibaneis e o ex-secretário Oliveira.

No pedido de 16 páginas, a PGR defende que os quatro respondam pelos crimes investigados no inquérito dos atos antidemocráticos do Supremo por “aparente omissão, supostamente dolosa”.

“As autoridades de Segurança Pública do Distrito Federal, com plena ciência de IBANEIS ROCHA, não apenas permitiram, como promoveram a escolta policial ‘pacífica, organizada, acompanhada’ dos criminosos que assacaram contra o Estado Democrático de Direito, estaremos, no mínimo, diante de criminosa omissão do Governador do Distrito Federal, que terá anuído e concorrido, de maneira consciente e voluntária, para os gravíssimos crimes verificados em 8 de janeiro de 2023, em Brasília”, diz Lindôra Araújo.

“Com IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, terão concorrido para os delitos, em tese, ao menos o Secretário de Segurança Pública ANDERSON GUSTAVO TORRES, o Secretário interino FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e o Comandante Geral da Polícia Militar FÁBIO AUGUSTO VIEIRA”, segue Araújo.

