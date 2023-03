PGR pede arquivamento de investigação contra deputado do Paraná

Em 2017, o operador Lúcio Funaro acusou o deputado Sergio Souza de ter recebido 9 milhões de reais em propina para blindar ex-dirigentes de fundos de pensão de servidores dos Correios e da Petrobras investigados numa CPI do Congresso por fraudes nesses órgãos.

A história, segundo narrou Funaro em sua delação, envolveria sindicalistas, parlamentares e advogados. A propina milionária teria sido acordada numa reunião no Lago Sul, em Brasília, e o dinheiro teria sido pago em meados de 2015.

Por causa dessa delação, Souza e os outros investigados foram alvos de operação da Polícia Federal. No último dia 16 de março, porém, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, despachou um pedido de arquivamento do caso ao gabinete do ministro Nunes Marques, do STF.

O motivo: depois de seguidos anos de apuração, os investigadores não conseguiram comprovar a história narrada por Funaro em seu acordo.

“Nos autos não há elementos de prova para corroborar a versão do colaborador de que foram pagos recursos indevidos ao deputado federal Sergio souza”, diz a PGR.

“Após a realização de diversas diligências investigativas, não se obteve êxito na produção de lastro probatório apto à deflagração de ação penal efetiva e com perspectiva de responsabilização criminal dos investigados, ante a ausência de confirmação plena dos fatos relatados pelo colaborador”, segue a procuradoria.

Recentemente, como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, a PGR pediu a rescisão do acordo de Funaro por falta de pagamento da multa de 45 milhões de reais prevista nos termos da delação.