PGR pede arquivamento de ações contra Bolsonaro por racismo

Vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo pediu ao STF nesta terça que arquive dois procedimentos que acusam Jair Bolsonaro de ter cometido crime de racismo numa conversa com um apoiador negro. No dia 12 de maio, o presidente usou o termo “arroba” para se referir ao peso do bolsonarista.

Para Lindôra, a fala do presidente só poderia configurar crime se estivesse claro, na postura do presidente, “o propósito de discriminar a população negra, ofendendo bem jurídico-penal, no caso, o direito à igualdade, o respeito à personalidade e à dignidade da pessoa”. O caso está com a ministra Cármen Lúcia no Supremo.