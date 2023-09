PGR pede ao STF ampliação de 31 denúncias pelo 8 de Janeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta segunda-feira, 11, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ampliação da denúncia de 31 investigados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro após análise de material genético encontrado na sede dos Três Poderes.

Participantes do acampamento em frente ao QG em Brasília, eles foram inicialmente denunciados como incitadores dos atos. A PGR pediu que eles sejam julgados também como executores, após a análise de laudos da Polícia Federal.

Caso o STF aceita o pedido de aditamento, os investigados vão responder por cinco crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima.

Durante as investigações, 1.388 amostras biológicas foram coletadas de homens e mulheres que ficaram presos no sistema penitenciário do Distrito Federal. As amostras foram comparadas com as impressões digitais encontradas nos objetos pessoais que foram largados durante a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e da sede do STF.

Durante os atos, foram encontrados pelos peritos da PF meias, camisas, toalha de rosto, batom, barras de metal, garrafas de água, latas de refrigerante, bitucas de cigarro e marcas de sangue.

Segundo o subprocurador da República Carlos Frederico Santos, responsável pela investigação, as provas comprovam que os acusados também devem responder pela execução dos atos.

“Com essas provas, é possível dizer com segurança que, mesmo que essas pessoas não tenham sido detidas em flagrante no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto ou no STF, elas estiveram nesses locais e atuaram como executoras dos crimes multitudinários”, disse Santos.

Na quarta-feira, 13, o Supremo vai julgar os primeiros acusados de participação nos atos golpistas.

(com Agência Brasil)

