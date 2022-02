PGR não é instrumento de perseguição ou de retórica política, diz Aras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras teve uma conversa nesta semana com o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, em que refletiu sobre a pressão política recebida por ele na PGR para que avance com investigações contra Jair Bolsonaro e integrantes do governo.

Sem citar Bolsonaro ou senadores da CPI da Pandemia, que recentemente fez o ataque mais pesado contra sua atuação na instituição, Aras disse a Simonetti que tem atuado “de forma responsável” na condução de procedimentos na PGR.

“Temos atuado de forma responsável, nos limites da Constituição e das leis, para garantir que a persecução penal confiada ao Ministério Público não seja instrumento de perseguições ou acabe contaminada por voluntarismos ou pela retórica política. Não agimos por pressões e não permitiremos a repetição de erros que possam causar danos a essa instituição e à própria sociedade”, disse Aras.