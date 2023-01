PGR mira três deputados por incitação a atos antidemocráticos

O Ministério Público Federal enviou nesta quarta à Suprema Corte pedidos de abertura de inquérito contra os deputados diplomados André Fernandes (PL-CE), Clarissa Tércio (PP-PE) e Silvia Waiãpi (PL-AP). As investigações são motivadas por publicações nas redes sociais dos parlamentares.

Eles teriam incitado os atos de terrorismo que vandalizaram os prédios dos três poderes da República. André Fernandes publicou no Twitter, dois dias antes do ataque golpista, que o primeiro ato contra o governo Lula iria ocorrer no fim de semana. No dia do levante, ele postou a foto da porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF, depredada pelos invasores.

Clarissa Tércio divulgou no Instagram vídeo da invasão ao Congresso Nacional: “Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos”.

As petições também informou que a deputada Silvia Waiãpi divulgou vídeos da invasão com legendas que incentivam os atos golpistas. “Povo toma a Esplanada dos Ministérios nesse domingo! Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho”, afirmavam as mensagens.

Os pedidos foram assinados pelo pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, designado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para atuar junto ao STF nos procedimentos ligados aos atos antidemocráticos.

Continua após a publicidade