PGR foi contra prisão de investigados no caso de espionagem clandestina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deu parecer contrário à prisão preventiva de cinco investigados no esquema de espionagem de adversários de Jair Bolsonaro pela Abin paralela. A manifestação, porém, não foi acatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, pois os investigados estariam criando obstáculos para as investigações.

“Como se vê, sobressai dos autos a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão […] notadamente em razão dos investigados poderem continuar obstruindo as investigações policiais, uma vez que eles possuem dados e variados contatos obtidos de forma ilícita durante as suas participações na referida estrutura espúria infiltrada na Abin”, escreveu Moraes.

Mateus de Carvalho Sposito, Richards Dyer Pozzer, Rogério Beraldo, Marcelo Araújo e Giancarlo Rodrigues foram presos e afastados de cargos públicos em operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (11).