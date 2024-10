PGR envia a Moraes parecer favorável ao retorno do X no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR enviou, nesta terça, um parecer ao STF em que se manifesta de forma favorável ao retorno do X no Brasil.

Segundo o documento assinado por Paulo Gonet, a procuradoria “não vê motivo que impeça o retorno das atividades da empresa pois os motivos da suspensão não mais perduram”.

O X pagou multas impostas por Moraes que somavam mais de 28 milhões de reais. Depois de cumprir todas as exigências impostas pelo ministro do Supremo, a rede social de Elon Musk pediu para voltar a funcionar no Brasil, onde tem mais de 20 milhões de usuários.