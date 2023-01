PGR entra com pedido de investigação contra Ibaneis no STJ

A PGR protocolou nesta segunda um pedido de investigação contra o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha.

A procuradoria quer apurar as eventuais responsabilidades do mandatário nos eventos que resultaram na invasão e destruição do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso por militantes bolsonaristas.

Ibaneis é apoiador de Bolsonaro e desde o início dos atos golpistas na capital federal dispensou tratamento considerado leniente com os bolsonaristas na capital federal, segundo disse Alexandre de Moraes na decisão que afastou o mandatário por 90 dias.

As falhas no esquema de segurança são investigadas pela Polícia Federal e, agora, também no STJ.

