PGR é favorável ao fim do sigilo sobre pagamentos de Daniel Vorcaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Daniel Gullino, Gabriel Sabóia, João Nogueira e Marcelo Ribeiro. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

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A PGR defende, nesta segunda, a retirada de sigilo sobre pagamentos de Daniel Vorcaro e do Banco Master a políticos e autoridades da República.

“Como se trata de documento tido como relevante para que ministro desse tribunal possa compreender a totalidade dos fatores que o tema a ser debatido envolve, em coerência com as premissas do parecer anterior, a Procuradoria-Geral da República entende que também deve ser retirado o sigilo”, diz o vice-procurador-geral da República Hindenburgo Chateabriand Filho.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, a abertura dos dados das apurações sobre os fluxos financeiros do esquema do banqueiro.

A ideia é ter as informações, juntamente com as mensagens de celular do banqueiro, para amparar o julgamento desta terça-feira sobre as relações de Moraes com Vorcaro.

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Segundo Moraes, essa parte das apurações do caso Master, ainda em sigilo, “possui elementos essenciais para o julgamento”.

O ministro pediu a Fachin que esses dados — Relatório de Inteligência Financeira produzido pelo Coaf, quebras de sigilo bancário e fiscal e medidas cautelares em andamento — sejam disponibilizados a todos os ministros do Supremo.