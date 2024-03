PGR é contra pedido de empreiteiro para invalidar condenação na Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Há três meses na PGR, Paulo Gonet vem atuando discretamente no órgão, mas com posições pró-Lava-Jato. Recentemente, foi contra o pleito do empreiteiro Gerson Almada que tentava derrubar uma condenação invocando a parcialidade de Sergio Moro.

O caso está com o ministro Edson Fachin no STF. Para Gonet, o empreiteiro, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, não comprovou ato ilegal de Moro que justifica a nulidade da ação:

“Ausente, assim, constrangimento ilegal que justifique a intervenção do STF no caso”, diz o parecer da PGR.