PGR diminui delação de Cid porque não participou, diz investigador da PF

Um importante investigador da Polícia Federal, que acompanhou a formalização do acordo de delação de Mauro Cid no STF, não vê credibilidade nas críticas do subprocurador-geral Carlos Frederico Santos.

Em entrevista a Hugo Marques e Laryssa Borges, o investigador da PGR disse que as informações do acordo são fracas e ainda precisam de provas para serem corroboradas.

Para essa fonte da PF, as declarações do integrante da PGR já eram esperadas. “Surpresa zero. Não participaram da elaboração do acordo e agora querem diminuir nosso trabalho. Desde a gestão Aras, o MPF bate na delação, mesmo antes de conhecer seus termos, dizendo (contrariamente à lei!) que só o MPF pode fazer acordos”, diz o investigador da PF.

O mesmo investigador diz ainda que a busca de provas para fundamentar a delação é trabalho de rotina na PF: “Não conheço os termos do pedido de diligências (feitos por Santos), mas a corroboração dos fatos relatados pelo colaborador é uma praxe nossa, vide caso Mariele. Talvez esse pedido seja até desnecessário, servindo só para reafirmar a postura contrária à lei do MPF”.