PGR designa mais sete procuradores para investigação de morte de Genivaldo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, designou sete procuradores para reforçar a equipe do Ministério Público Federal que atua na investigação da morte de Genivaldo de Jesus Santos em uma “câmara de gás” feita por agentes da PRF, em Umbaúba (SE), no último dia 25 de maio.

A portaria do PGR será publicada nesta quinta. Os novos integrantes do grupo vão atuar em conjunto, por até um ano, com o com o procurador José Rômulo Silva Almeida, titular do 7º Ofício da Procuradoria da República de Sergipe. A PF apura a morte de Genivaldo.

Com experiência no Controle Externo da Atividade Policial e na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), os procuradores serão enviados após um pedido da MPF em Sergipe.