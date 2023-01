PGR denuncia ladrão de réplica da Constituição e mais 4 por invasão ao STF

A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta quarta ao Supremo Tribunal Federal a denúncia de cinco pessoas envolvidas nas depredações do prédio do STF. Quatro dos cinco denunciados foram presos em flagrante na sede do Supremo e o outro apareceu em vídeo com a réplica da Constituição Federal em mãos.

Os quatro pegos no ato de depredação do prédio foram ouvidos em audiência e tiveram o flagrante convertido em prisão preventiva. Todos os denunciados podem responder por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

“As investigações prosseguem, e essas mesmas pessoas podem vir a ser denunciadas por outros crimes – tais como organização criminosa, terrorismo e agressão a policiais e jornalistas, entre outros –, conforme o resultado das apurações”, disse o Ministério Público Federal, em nota.

Essa é a primeira leva de denúncias assinada pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, à frente do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. Caso o STF aceite, os denunciados se tornam réus.

A PGR pediu ao STF a abertura de sete inquéritos para apuração de outros suspeitos, sejam “executores, financiadores, instigadores e autores intelectuais ou agentes públicos”.

