PGR denuncia ao STF mais 203 pessoas por incitar invasões de 8 de janeiro

A Procuradoria-Geral da República enviou nesta semana ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra mais 203 pessoas por incitação ao vandalismo e à invasão na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Ao todo, são 1.390 denunciados nos inquéritos sobre os atos antidemocráticos. Dos quais, 1.150 foram apontados como supostos incentivadores e 239 como responsáveis diretos pela quebradeira.

Com essa denúncia, a PGR termina as análises sobre os suspeitos de quebrarem os prédios públicos e a respeito das pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército. As investigações sobre os financiadores e suposta participação de agentes públicos prosseguem.

Os incentivadores dos atos violentos podem responder por associação criminosa, com pena máxima de quatro anos de prisão. Já os vândalos são acusados por golpe de Estado e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito e podem ficar presos por até 30 anos.