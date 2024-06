PGR denuncia ao STF ex-assessor do GSI de Bolsonaro por incitação ao golpe

Publicações nas redes sociais, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, em que incita um golpe de Estado, levaram o coronel da reserva José Plácido Matias dos Santos a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. A acusação está sob sigilo.

No dia 8 de janeiro do ano passado, o militar, que foi assessor do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, defendeu publicamente um ato de insubordinação das Forças Armadas a Lula.