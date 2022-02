Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro que se prepare. Augusto Aras criou um grupo na PGR para vasculhar com lupa a vida financeira do presidenciável do Podemos.

A nova divisão vai analisar o material enviado pelo TCU. A partir desse trabalho, Aras decidirá se abre ou não inquérito contra o ex-ministro de Jair Bolsonaro.