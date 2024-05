PGR avança em sintonia com a PF na investigação contra Bolsonaro no STF

No início do mês, a PGR despachou um parecer de três páginas ao ministro Alexandre de Moraes, no STF, envolvendo a investigação do plano bolsonarista de golpe de Estado. No documento, o chefe da Procuradoria, Paulo Gonet, destaca a “eficiente atuação da Polícia Federal” na investigação do caso e diz que a apuração está em “via de conclusão”.

Inserida no texto em que Gonet concorda com o pedido de liberdade feito por Marcelo Câmara, um dos ex-auxiliares de Jair Bolsonaro investigados por envolvimento na trama golpista, a constatação indica que o órgão, neste caso, está em sintonia com a PF.

No fim de abril, em outra frente de investigação contra Bolsonaro, a PGR discordou da PF sobre as conclusões no caso da fraude nos cartões de vacina. Apesar da conclusão do trabalho pela polícia com indiciamento de Bolsonaro e outros investigados, a Procuradoria decidiu devolver o relatório ao STF pedindo mais provas para deliberar sobre uma eventual denúncia criminal.

O avanço das investigações sobre o plano golpista deve levar a desdobramentos importantes no Supremo nas próximas semanas.