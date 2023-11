PGR arquiva investigação contra Janja e ministra de Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR arquivou uma investigação de improbidade contra a primeira-dama Janja e a ministra da Mulher, Aparecida Gonçalves, por falas sobre o governo num programa da TV Brasil. A PGR não viu indício de promoção pessoal no caso.

“O que se observa é que o programa ‘Papo de Respeito’, transmitido em 7/3/2023 pelas redes sociais da TV Brasil, não teve por intuito o enaltecimento inequívoco do presidente da República e a personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos, mas sim expor dados sobre assunto de relevante interesse social, qual seja, a violência contra a mulher na sociedade brasileira, em virtude da proximidade do Dia Internacional das Mulheres”, registrou o parecer do órgão.