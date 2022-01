Pfizer confirma chegada de vacinas para crianças ainda em janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Pfizer confirmou nesta segunda, por meio de nota, a previsão de chegada das vacinas contra Covid-19 para crianças ainda em janeiro.

“A Pfizer está atuando junto ao governo para definir as etapas do fornecimento das vacinas contra a Covid-19 para imunização da faixa etária de 5 a 11 anos, com estimativa de entregas a partir de janeiro de 2022”, diz a Pfizer.

O Ministério da Saúde, como se sabe, vem adiando o início da vacinação dos pequenos valendo-se de subterfúgios da burocracia estatal.