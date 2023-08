PF vê ‘conluio’ de Bolsonaro com investigados para recuperar joias

Na justificativa do pedido de busca e apreensão apresentado ao ministro Alexandre de Moraes contra o general Mauro Cesar Lourena Cid, o advogado Frederick Wassef e o ex-ajudante de ordens da Presidência Osmar Crivelatti, a PF apontou que a investigação identificou a “participação relevante” do ex-assessor de Jair Bolsonaro nos atos para recuperar itens do chamado “kit ouro branco”, atuando “em conluio” com o próprio ex-presidente, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-assessor do Planalto Marcelo Câmara e Wassef.

O objetivo do grupo, segundo a Polícia Federal, seria “escamotear, das autoridades brasileiras, a evasão e a venda ilícitas dos bens no exterior”.

O kit era composto por um anel, abotoaduras, um rosário islâmico (masbaha) e um relógio da marca Rolex, de ouro branco, entregue a Bolsonaro durante uma visita oficial à Arábia Saudita em outubro de 2019.

Segundo a investigação, os itens foram postos à venda após uma viagem do então presidente Bolsonaro ao país. Em março deste ano, após decisão do TCU para que os presentes ficassem recolhidos, os investigados “organizaram uma verdadeira operação de recuperação do referido ‘KIT OURO BRANCO'”.

