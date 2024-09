PF vai investigar denúncias contra ministro Silvio Almeida

Chefe da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues afirmou, nesta sexta, que a corporação vai abrir uma investigação para apurar as denúncias de assédio sexual que envolvem o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, divulgadas pela ONG Me Too Brasil. As declarações de Rodrigues foram dadas ao Em Ponto da GloboNews.

“(Vamos iniciar a investigação) por iniciativa própria. Ainda não recebemos representação. Provavelmente as pessoas serão ouvidas na semana que vem, mas é o presidente do inquérito que dirá“, disse o diretor-geral da PF.

As denúncias foram divulgadas nesta quinta pela ONG que combate o assédio sexual. A existência delas foi revelada inicialmente pelo Metrópoles. Uma das vítimas do assédio sexual seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Almeida nega as denúncias e afirma que elas pretendem atingir as causas que representa.