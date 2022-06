PF vai entregar corpos de Bruno e Dom às famílias nesta quinta

A PF concluiu nesta quarta-feira os exames periciais nas amostras biológicas encontradas no Vale do Javari (AM) e vai entregar os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips às famílias na tarde desta quinta. Os aviões que levarão os restos mortais dos dois devem decolar do aeroporto de Brasília às 14h.

A informação foi dada há pouco em nota divulgada pelo comitê de crise da “Operação Javari”, coordenada pela Polícia Federal no Amazonas.

“As amostras biológicas apontaram a presença de dois perfis genéticos distintos nos remanescentes humanos encontrados pela Perícia da Polícia Federal. Os resultados encontrados estão em consonância com as análises de Odontologia Legal, da Antropologia Forense e da Papiloscopia que

apontaram tratar-se dos remanescentes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuarão nos próximos dias concentrados na análise de vestígios diversos do caso”, diz o comunicado.